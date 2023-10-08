США отправят в восточное Средиземноморье авианосец на фоне войны в Израиле

РИАМО - 9 окт. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон из-за разгоревшегося палестино-израильского конфликта отправит в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу (АУГ) «Джеральд Форд».
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