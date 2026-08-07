Попытка вернуть дожди в Сахару может обернуться глобальной катастрофой

www.globallookpress.com/Juliane Sonntag Сахара превратилась в безлюдную пустыню из-за облака высокого давления, которое веками не пропускает в регион осадки, но его уничтожение может привести к глобальной климатической катастрофе.
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