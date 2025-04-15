Проблема с парковками в Крыму

Отмечается, что проблемы с парковочными местами актуальны для всех курортных городов без исключения. Озабоченность выразил депутат Виктор Жиленко, принявший участие в заседании Комитета Госсовета по курорту и туризму.
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