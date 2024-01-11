Свердловчан призывают присоединиться к важному путинскому проекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января, ФедералПресс. В Свердловской области началась подготовка к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
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