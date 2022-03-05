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Емелин – Мирошниченко от лица «Авангарда»: «Мы знаем, ты сильный и сможешь преодолеть все трудности на своем пути»

«Авангард» записал обращение в поддержку Ивана Мирошниченко. Клуб объявил, что 18-летний нападающий проходит лечение в Германии.

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