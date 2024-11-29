Project Mugen сменила название — игра теперь называется Ananta, а новый трейлер мы пол...

Project Mugen сменила название — игра теперь называется Ananta, а новый трейлер мы получим в начале декабряРолевая игра с открытым миром в стилистике городского фэнтези Project Mugen получила официальное название Ananta, о чем сообщил разработчик Naked RainЧитать дальше → источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)