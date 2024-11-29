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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Project Mugen сменила название — игра теперь называется Ananta, а новый трейлер мы пол...

Project Mugen сменила название — игра теперь называется Ananta, а новый трейлер мы пол...

Project Mugen сменила название — игра теперь называется Ananta, а новый трейлер мы получим в начале декабряРолевая игра с открытым миром в стилистике городского фэнтези Project Mugen получила официальное название Ananta, о чем сообщил разработчик Naked RainЧитать дальше → источник.

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