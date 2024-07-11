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Джентльмены узнали страшное - их "неуязвимое" оружие оказалось уязвимым

Джентльмены узнали страшное - их "неуязвимое" оружие оказалось уязвимым

Быстрое распространение новых эффективных боевых технологий "в эпоху войны дронов" расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где уже давно доминируют крупные подрядчики, сообщила газета Financial Times (FT).

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