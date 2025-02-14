Банк России ожидает роста экономики страны в 2025 году на 1-2%. Прогноз изменен в сторону повышения с ожидавшихся 0,5-1,5% ранее, следует из среднесрочного прогноза ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров 14 февраля.