Швеция может передать Украине одну систему ПВО Patriot

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 18 апреля, заявил, что Стокгольм не исключает возможности передачи Киеву одного комплекса Patriot, – сообщают СМИ.