WP: в доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли подозрительное устройство

В доме подозреваемого в атаке на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса сотрудники ФБР нашли "второе подозрительное устройство" после сведений о бомбах в автомобиле стрелявшего в бывшего американского президента.
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