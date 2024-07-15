WP: в доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли подозрительное устройство

В доме подозреваемого в атаке на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса сотрудники ФБР нашли "второе подозрительное устройство" после сведений о бомбах в автомобиле стрелявшего в бывшего американского президента.