Страна и люди
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Страна и люди

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Поход мечты обернулся кошмаром: туристы обвинили гида в оставлении на маршруте

Поход мечты обернулся кошмаром: туристы обвинили гида в оставлении на маршруте

Отдых в живописной Бурятии обернулся для новосибирской пары настоящим испытанием на выживание. Елена, опытный походник с 12-летним стажем, и ее молодой человек, решивший впервые попробовать себя в треккинге, доверились гиду Михаилу Бобошко.

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