Поход мечты обернулся кошмаром: туристы обвинили гида в оставлении на маршруте

Отдых в живописной Бурятии обернулся для новосибирской пары настоящим испытанием на выживание. Елена, опытный походник с 12-летним стажем, и ее молодой человек, решивший впервые попробовать себя в треккинге, доверились гиду Михаилу Бобошко.