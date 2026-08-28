Как искусственный интеллект впервые помог хирургам удалить опухоль мозга

В Лондоне произошло событие, которое может стать одной из важных вех в истории современной медицины: британские хирурги впервые в мире провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием искусственного интеллекта, работающего в режиме реального времени.
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