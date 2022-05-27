Несколько улиц столицы закрываются для движения транспорта

Примэрия Кишинева сообщает, что в пятницу, 27 мая 2022 г., с 08:00 до 16:00, будет приостановлено дорожное движение на улице Болгарской, на участке между улицей Митрополита Варлаама и улицей Колумна, в связи с проведением работ по вырубке деревьев.