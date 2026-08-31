Виноделы Севастополя могут получить субсидии на обновление оборудования и увеличение производства

В Севастополе винодельческие хозяйства получают федеральную и региональную поддержку от государства. На эти средства предприятия обновляют оборудование, увеличивают мощности и привлекают молодых специалистов.
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