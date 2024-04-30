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Военные новости ★ спецоперация

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Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца

Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца

Военный представитель группировки хуситов Яхья Сари заявил вчера вечером в телевизионном обращении, что «в знак поддержки палестинского народа и в ответ на американо-британскую агрессию они провели военные операции против вражеских военных кораблей в Красном море».

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