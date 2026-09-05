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Эритроциты в моче у ребенка: норма, причины повышения и когда обращаться к врачу

Эритроциты в моче у ребенка: норма, причины повышения и когда обращаться к врачу

Повышенный уровень эритроцитов в моче у ребенка — это сигнал, который требует внимания, но далеко не всегда говорит о тяжелой патологии.

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