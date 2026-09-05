Эритроциты в моче у ребенка: норма, причины повышения и когда обращаться к врачу

Повышенный уровень эритроцитов в моче у ребенка — это сигнал, который требует внимания, но далеко не всегда говорит о тяжелой патологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Сколько в России ...
- Г Забытый герой цар...
- В Приморье русски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым