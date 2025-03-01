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Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён, находящийся с визитом в России, передал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «боевой привет» российскому президенту Владимиру Путину, 1 марта сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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