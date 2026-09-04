США вынуждают Венесуэлу объявить дефолт по долгу перед Китаем в размере 10 миллиардов долларов. Долг был погашен нефтью, которая теперь поставляется в США и Израиль.
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Долг был погашен нефтью, которая теперь поставляется в США и Израиль. А Китай и Россия чешут репу не зная что делать с вложениями! США как и все мошенники изобретают пути получения доходов грабя третьи страны, зная что заступиться не кому!