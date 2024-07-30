Железнодорожные работы приведут к закрытию переезда для транспорта в ночь с 31 июля на 1 августа

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта железнодорожного полотна на участке протяженностью 1065 км вблизи города Чапаевск движение по этому участку будет закрыто в ночь с 31 июля на 1 августа.
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