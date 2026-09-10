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Первая агрошкола Верхневолжья приняла более двухсот учеников

Первая агрошкола Верхневолжья приняла более двухсот учеников

В Тверской области теперь есть агрошкола. Она открылась в поселке Дмитрова Гора (Конаковский муниципальный округ), за парты сели первые ученики: 231 человек, в том числе 24 первоклассника.

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