Anchorage Digital объявила о покупке эмитента USDM

Anchorage Digital, финансовая компания, анонсировала покупку Mountain Protocol, эмитента стейблкоина USDM, с целью усиления своего присутствия в секторе стабильных монет и разработки новых продуктов для клиентов в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии