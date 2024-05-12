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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер прошел обследование в Турине по поводу травмы бедра (Sky Sport Italia)

Синнер прошел обследование в Турине по поводу травмы бедра (Sky Sport Italia)

Янник Синнер прошел медицинское обследование в Турине, сообщает Sky Sport Italia. Состояние его бедра не вызывает беспокойства, но при восстановлении важна максимальная осторожность.

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