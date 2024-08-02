Какой сегодня день: 3 августа

Сегодня, 3 августа, в разных странах отмечают вкусный праздник –День арбуза. Свою историю он ведёт из США, ведь Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами.
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