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Царьград

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Какой цвет газа сигнализирует об опасности: В МЧС всё разъяснили

Какой цвет газа сигнализирует об опасности: В МЧС всё разъяснили

Спасатели рассказали, на что указывает жёлтый цвет газа на кухонной плите.Как оказалось, желтый цвет газа у кухонной плиты говорит о неисправности оборудования.

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