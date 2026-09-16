Первый в мире робот-проводник Володя будет работать в поездах РЖД

Он уже совершил свой экспериментальный рейс Первый в мире робот-проводник, который недавно прошел испытания на высокоскоростном поезде «Сапсан», в ближайшее время может приступить к работе в поездах РЖД.
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