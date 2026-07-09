НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве, они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве. Идея встретиться с форвардом принадлежит автору блога «Зеленая мамба», посвященного пиву и пивной культуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии