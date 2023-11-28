В Ивановской области уроженец Кинешемского района привлекается к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации

В Ивановской области сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность 42-летнего жителя Кинешемского района по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в социальных сетях.
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