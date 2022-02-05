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Гнабри и «Бавария» пока не могут договориться о контракте. «Барса», «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» следят за ситуацией

Нападающий Серж Гнабри пока не может договориться с «Баварией» об условиях нового контракта. 26-летний игрок хочет остаться в мюнхенской команде, однако его не устраивает предложенные финансовые условия.

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