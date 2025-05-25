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В Екатеринбурге строитель бесплатно ремонтирует квартиры тем, кто в этом особенно нуждается

В Екатеринбурге строитель бесплатно ремонтирует квартиры тем, кто в этом особенно нуждается

Подвиги – Надо делать добрые дела! Жизнь коротка, нужно оставить после себя что-то хорошее. В 2018 году строитель Антон Савчук создал в Екатеринбурге проект «Бесплатный ремонт».

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Комментарии
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Ольга Есикова
Умницы ребята, вам низкий поклон за доброту,любовь к людям, заботу👍👍👍👍
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6 час.
Людмила Свириденко
Хоть один нормальный на фоне всеобщего: деньги давай и побольше!
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5 час.
людмила михайлик
Надо. Поддержать таких как Антон,создать спецоперацию помощи малоимущим
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2 час.
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