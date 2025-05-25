В Екатеринбурге строитель бесплатно ремонтирует квартиры тем, кто в этом особенно нуждается

Подвиги – Надо делать добрые дела! Жизнь коротка, нужно оставить после себя что-то хорошее. В 2018 году строитель Антон Савчук создал в Екатеринбурге проект «Бесплатный ремонт».
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