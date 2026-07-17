БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У неба над Персидским заливом появятся новые хозяева

У неба над Персидским заливом появятся новые хозяева

Русские «сушки» для Тегерана доставят массу проблем союзникам США Виталий Орлов На фото: истребитель Су-35С во время пуска неуправляемых авиационных ракет (НАР).

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Главное, что бы в Иране не оказалось предателя, наподобие египетского лётчика, угнавшего наш самый современный на тот период времени МИГ-25, в израиль!
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