Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему алюминиевые окна Schuco меняют представление о домашнем уюте

Почему алюминиевые окна Schuco меняют представление о домашнем уюте

Когда я впервые задумалась о замене старых окон в своем доме, передо мной стояла сложная дилемма. С одной стороны, хотелось сохранить ощущение тепла и уюта, которое ассоциируется с классическими материалами.

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