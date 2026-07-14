Почему алюминиевые окна Schuco меняют представление о домашнем уюте

Когда я впервые задумалась о замене старых окон в своем доме, передо мной стояла сложная дилемма. С одной стороны, хотелось сохранить ощущение тепла и уюта, которое ассоциируется с классическими материалами.
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