Экспроприация экспроприаторов

Какие приятные с коммерческой точки зрения новости читаю я прямо с утра! С Игоря Коломойского - того самого, похожего на Санта-Клауса на минималке индивидУума, родоначальника ВАЗ (так, с легкой руки одного из подписчиков, я буду называть президента сопредельной державы, чтобы и коротко, и алгоритм не прицепился), взыскали в пользу Российской Федерации.