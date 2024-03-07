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Экспроприация экспроприаторов

Экспроприация экспроприаторов

Какие приятные с коммерческой точки зрения новости читаю я прямо с утра! С Игоря Коломойского - того самого, похожего на Санта-Клауса на минималке индивидУума, родоначальника ВАЗ (так, с легкой руки одного из подписчиков, я буду называть президента сопредельной державы, чтобы и коротко, и алгоритм не прицепился), взыскали в пользу Российской Федерации.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Мнда уж, не доработал Адольф алоизович...
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23 час.
Галина Дьячина
вот итоги 90х...наворовали и жили припеваючи...
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18 час.

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