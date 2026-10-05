Цены на АИ-98 в Новосибирске взлетели на 6,8% за неделю

Средняя стоимость бензина АИ-98 в Новосибирской области за неделю выросла на 6,8% и достигла 115,69 рубля за литр, тогда как АИ-92 подешевел на 2,43 рубля — до 81,02 рубля.
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