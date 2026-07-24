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Калуга-поиск

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За ночь в Калужской области уничтожили 17 БПЛА

За ночь в Калужской области уничтожили 17 БПЛА

В ночь на 24 июля Калужскую область вновь атаковали боевые беспилотники. Как сообщил утром губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов.

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