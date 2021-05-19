Сбер снова признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

Сбер снова признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

Сбер вновь стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу компании BCG (2021 Value Creators Ranking).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх