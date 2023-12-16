Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Когда страны Запада «промахнулись» с поддержкой Украины?

Когда страны Запада «промахнулись» с поддержкой Украины?

FT: лидеры ЕС «промахнулись», не согласовав помощь Украине на саммите в декабре Лидеры ЕС, не достигнув соглашения по помощи Украине после того, как аналогичное решение не смог принять конгресс США, «промахнулись», пишет FT.

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