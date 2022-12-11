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Анастасия Гореева: «После гонок в мороз в Увате у меня остался небольшой кашель. Это мучит во время соревнований и после финиша»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как прошел масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, где она одержала победу.

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