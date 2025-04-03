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Трамп вводит 20% пошлины на импорт из ЕС: угроза мировой торговле?

Трамп вводит 20% пошлины на импорт из ЕС: угроза мировой торговле?

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин в размере 20% для Евросоюза, что вызвало обеспокоенность в Германии и других странах.

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