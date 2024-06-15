Мама на пенсии увлеклась фотографией. Но что она снимает — просто ужас!

Мама у меня творческий человек. Какие мы с ней, точнее, она со мной, поделки в школу делали, закачаешься! До сих пор помню, как наш большой елочный шар занял первое место на городской выставке.
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