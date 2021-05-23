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ФСБ рассекретила материалы об эстонских фашистах

ФСБ рассекретила материалы об эстонских фашистах

Управление ФСБ по Псковской области впервые опубликовало десятки фамилий эстонских коллаборационистов, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в массовых казнях мирного населения, среди них женщин и детей на территории области.

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Нина Шалева
Все думали, что фашизм победит! Мы историю 2-й мировой войны изучаем по разным источникам. Наш народ понес огромные жертвы, особенно, в 1941 году. Весь мир был в шоке, как уничтожают нашу Советскую Армию. Немцы подошли уже к Москве, наша Армия спешно вооружалась, но немцы все перли вперед... Я бесчисленно раз смотрела, как немцы с пенями шли на Москву. Пешком, на велосипедах, на танках, самолетах.. Вся Германия была в ударе от своих побед не только в Европе, но, особенно, в СССР....
Нина Шалева
Сейчас смотрю документальные фильмы об Отечественной нашей войне, то Сталину точно не позавидуешь!!! Все говорили, что Сталин покидает Москву и едет в Куйбышев, но он остался... В Москве была огромная сеть немецких шпионов, куда входили все, кто был не доволен Советской властью.. Эти шпионы направляли бомбежку Москвы немецким самолетами...
Нина Шалева
Но когда неожиданно для всего мира разгромили фашистов под Москвой в декабре 1941 года, то весь МИР вздохнул с облегчением... Под Москвой погибло свыше 500.000 фашистов.. Сталин вызвал все мировые СМИ, показать поле битвы между Советами и фашистами (собранными в купе к немцам со всей трусливой Европой), то весь МИР увидел поля, покрытые трупами немцами и потерянной огромной немецкой техникой... ВСЕ вздохнули с Облегчением!!! Все поняли, что фашизм победит именно СССР.... Но немецкая информация скрывала наши победы, поэтому предатели были уверены, что фашисты победят........
Нина Шалева
Европа не любит вспоминать самую страшную войну в истории человечества так, как именно СССР, все Россияне сломали стальной панцирь немецкой европейско-- убийственной античеловеческой мрази.., которая Хотела завоевать всю планету. Немцев можно понять. В 1917 году русская Революция снесла трон немецкой императорской династии!!! И 1 мировая война тоже была основана на прямое завоевание всей РОссии....
Нина Шалева
Когда читаешь материалы и смотришь хроники 2- й мировой войны в разных европейских док. фильмам, то ясно, что вся Европа радовалась Гитлеру, который даст всей Европе новые земли на Востоке.. На нашей с Вами, Россияне, территории.. То есть все европейцы хотели поиметь наши земли в свое богатство, а нас с вами превратить в рабов!!! Поэтому вся Европа не воевала, хотя была прекрасная возможность прибить Фашизм в корне, именно, в Германии.....

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