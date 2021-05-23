ФСБ рассекретила материалы об эстонских фашистах

Дискуссии о политике "Не в стороне"

Управление ФСБ по Псковской области впервые опубликовало десятки фамилий эстонских коллаборационистов, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в массовых казнях мирного населения, среди них женщин и детей на территории области.