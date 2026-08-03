Proof of Attendance Protocol закрывается после более чем 5 лет работы

Proof of Attendance Protocol (POAP) закрывается после более чем пяти лет работы. По словам соучредителя Изабель Гонсалес, за это время он выпустил миллионы коллекционных сувениров для криптомероприятий, конференций, хакатонов, учебных классов и встреч сообщества.
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