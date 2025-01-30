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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итоговая таблица общего этапа ЛЕ: «Лацио» – 1-й, «МЮ» – 3-й, «Тоттенхэм» – 4-й, «Сосьедад» Захаряна – 13-й, «Фенербахче» Моуринью – 24-й, «Динамо» Киев – 34-й

Итоговая таблица общего этапа ЛЕ: «Лацио» – 1-й, «МЮ» – 3-й, «Тоттенхэм» – 4-й, «Сосьедад» Захаряна – 13-й, «Фенербахче» Моуринью – 24-й, «Динамо» Киев – 34-й

По итогам восьми туров определились все участники плей-офф и покидающие турнир команды. Напрямую в 1/8 финала турнира вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

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