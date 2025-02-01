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Регион 29

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Февраль в Поморье начнётся с оттепели и снегопадов

В большинстве районов пройдет снег, а в южной половине области — мокрый снег, местами с дождемВ большинстве районов пройдет снег, а в южной половине области — мокрый снег, местами с дождемПервого февраля в Архангельской области ожидается облачная погода с прояснениями.

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