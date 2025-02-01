Февраль в Поморье начнётся с оттепели и снегопадов

В большинстве районов пройдет снег, а в южной половине области — мокрый снег, местами с дождемВ большинстве районов пройдет снег, а в южной половине области — мокрый снег, местами с дождемПервого февраля в Архангельской области ожидается облачная погода с прояснениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)