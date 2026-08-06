«Сегодня вы не приблизились к цели»: в чем опасность цифровых дневников

В этой статье психолог и НЛП-тренер Надежда Владиславова предлагает разобраться, что значит отдать алгоритму роль внутреннего критерия правильности и неправильности своей жизни и что при этом происходит с нашей мотивацией.
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