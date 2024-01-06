Ансамбль песни и пляски Черноморского флота начал подготовку новой программы к 80-летию освобождения Севастополя

В новую программу коллектива будут включены музыкальные произведения поэтов и композиторов - участников Великой Отечественной войны, а также современные вокальные и хореографические композиции, посвященный подвигу советских солдат и матросов, освободивших город от фашистов.
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