Юрий Андрианов: МОК действует в интересах американцев

Вице-президент Федерации керлинга России Юрий Андрианов заявил, что в мировом спорте давно перестали соблюдаться принципы Олимпийской хартии, а Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает точку зрения США.
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