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Татьяна Монтян: Жгучие инвестиции в Украину во время войны — новый тренд?

Татьяна Монтян: Жгучие инвестиции в Украину во время войны — новый тренд?

­Компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ниэля решила вложиться в украинскую экономику. Прямо в разгар войны американский инвестиционный фонд Horizon Capital умудрился продать французам крупнейшего телеком-оператора Украины «Датагруп-Воля» и третьего по размерам мобильного оператора Lifecell.

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