Компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ниэля решила вложиться в украинскую экономику. Прямо в разгар войны американский инвестиционный фонд Horizon Capital умудрился продать французам крупнейшего телеком-оператора Украины «Датагруп-Воля» и третьего по размерам мобильного оператора Lifecell.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии