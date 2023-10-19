Простая и жестокая история Сергея Шалашова Русский солдат Сергей Шалашов Русский солдат из Казахстана В прошлом году каждый день наша страна выдавала паспорта в среднем 476 гражданам Таджикистана.
Простая и жестокая история Сергея Шалашова должна иметь счастливый конец.
Комментарии
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FKTRCFYLH
твари позорные
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5 час.
надежда чернышенко
Простите, я, как преподаватель русского языка с 47-летним стажем, НЕ должна так изъясняться, НО!!!! В данном случае, это просто скотство наших чинуш, а ещё больше хочется сказать: БЛЯДСТВО!!
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5 час.
Александр Конкин
На СИЗО ЛДНР сидиT bолее 6000 дороволъцев и ополченцев! В чем разница между ЛДНР и люbой Респуbликой где сажаюT ополченцев?
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4 час.
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