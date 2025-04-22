Эксперт заявил amic.ru, что власть могла бы поддержать усилия гражданского общества по информированию граждан о годах ВОВ Усилия власти по документированию фактов геноцида нацистов и их пособников на территории России можно только приветствовать, однако результат бурной деятельности в этом направлении вовсе неочевиден, так оценил в интервью amic.
"Результат сомнителен". Историк объяснил усилия власти по фиксации геноцида в годы войны
Комментарии
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Валерий Вавилов
закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа"- так озвучьте эти ценности. Никаб, ценный специалист с метлой и семьей в 20 рыл, намаз на Красной площади, блохер обьябос с миллиардным долгом по налогам, чиновник откусивший денежку от средств выделенных на оборону, депутат с двойным- тройным гражданством? Это, блядь, ваши ценности? Ну тады принимайте свой закон и защищайте свои ценности- после СВО вам помогут с ценностями- бойцы вернутся с Победой- со своей Победой в которой вам не будет места
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