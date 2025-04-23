Валентина Малявина: что случилось в тюрьме с заслуженной артисткой

Артистка Валентина Малявина попала в тюрьму за убийство своего возлюбленного. Женщина потеряла свободу на пять лет – за решёткой она закрутила роман с крупным вором, неоднократно дралась с зечками, читала заключённым лекции.
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